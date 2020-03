Le député Orden Alladatin était hier dimanche 15 mars sur l’émission “Zone Franche” de Canal 3 Bénin. Au cœur des échanges avec les journalistes: l’enregistrement des dossiers de candidatures pour les élections communales à la Commission électorale nationale autonome (Céna). Le parlementaire dit avoir poussé un ouf de soulagement après la délivrance du récépissé provisoire par la Céna à l’Union Progressiste dont il est membre.

Un document qui atteste de la recevabilité des dossiers. “Pour trois mille six cent et quelque dossiers, vous avez beau mettre du sérieux à la tâche vous ne savez jamais s’il y a des couacs qui se sont glissés dedans. Donc on est anxieux” a-t-il déclaré. Quand on l’interroge sur les personnalités positionnées sur la liste UP pour les communales du 17 mai prochain, il dit ne pas pouvoir répondre à la question.

Le parti a décidé de ne rien laisser filtrer pour le moment, justifie-t-il. Les journalistes lui font alors part d’une information qu’ils ont: celle du positionnement de Luc Atrokpo à Cotonou. Il reconnaît que le maire de Bohicon est capable de faire gagner l’Union progressiste dans la métropole béninoise.

“La consigne du parti, c’est de positionner sur la liste, des militants capables de faire gagner la liste “

« La consigne du parti, c’est de positionner sur la liste, des militants capables de faire gagner la liste. Est-ce que Luc Atrokpo est capable de nous faire gagner à Cotonou et dans son arrondissement ? Nous au niveau du comité ad hoc on a estimé que c’était oui. Donc effectivement M Atrokpo est potentiel candidat dans Cotonou » confirme-t-il.

Le député invite le peuple béninois à attendre la publication de liste qui révélera si M Atrokpo est positionné ou pas à Cotonou. Par ailleurs il dit avoir appris que les populations de Bohicon réclament aussi leur maire. Mais ce dernier est autant militant de Cotonou que de Bohicon , fait-il remarquer. C’est d’ailleurs ce que le comité ad hoc a fait savoir, révèle t-il.