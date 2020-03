L’attractivité de votre profil Instagram ne se résume pas à l’harmonie de votre fil d’actualité. Certes, avoir de belles photos est indispensable mais il y’a un élément qui tend à être négligé par les TPE : la bio. En 150 caractères, le réseau social vous donne l’occasion de dire qui vous êtes, ce que vous faites et de convaincre les internautes de s’abonner. Bien moins formelle que LinkedIn ou Facebook, la bio d’Instagram doit vous vendre sans en avoir l’air. Vous ne pensiez pas que ces 150 caractères étaient si importants ? Vous ne pouviez pas avoir plus tort…

Un réseau social de plus en plus concurrentiel

En 2019, 1 milliard de personnes utilisaient Instagram chaque mois. C’est énorme… À l’échelle mondiale, cela signifie qu’1 être humain sur 7 se connectent à l’application une fois par mois. Nommée application de l’année dès sa sortie en 2011, Instagram n’a pas tardé à susciter l’intérêt des multinationales et des compagnies en quête de visibilité. Rachetée par Facebook en 2012, Instagram est très vite devenu une plateforme de communication acclamée par les influenceurs et les marques.



Chaque jour, 200 millions de personnes consultent un profil professionnel sur Instagram. Pensée dans les moindres détails, la biographie Instagram de ces comptes est faite pour créer des émotions dès la première ligne. Avec autant de concurrence, est-ce vraiment nécessaire de rappeler pourquoi vous devez soigner votre bio Instagram ? Pensez-vous vraiment qu’un internaute passera outre vos fautes d’orthographe alors que des milliers d’autres profils évoluant dans le même secteur que vous sont plus soignés ?



Ouvrez les yeux… Les 500 millions d’utilisateurs quotidiens d’Instagram ne feront pas fi de vos manquements… Au vu de ces chiffres, il se peut que vous ayez envie de baisser les bras. Il n’est jamais facile d’être un petit poisson dans un immense océan… Néanmoins, ce serait une erreur tragique car à qui sait manier ses codes, Instagram ouvre un monde de possibilités sans fins.

Se faire connaître grâce à Instagram

Face à votre écran, vous regardez votre compte Instagram et vous languissez de n’avoir que quelques abonnés. Patience… Comme 47 % des profils sur Instagram, vous avez moins de 1 000 abonnés. Qu’à cela ne tienne, vous pouvez utiliser Instagram pour promouvoir efficacement votre marque. Pour toucher une audience plus large, vous pouvez recourir au marketing d’influence. Concrètement, cela revient à envoyer des articles à des influenceurs afin qu’ils en parlent à leur audience. Bien plus accessible financièrement que le marketing d’influence, cette stratégie a permis de petites marques de se faire connaître sans se ruiner.



Afin d’accroître l’engagement, favorisez le format vidéo. En effet, le dernier rapport publié par Instagram ne laisse pas de place au doute : une vidéo reçoit 2 fois plus de commentaires qu’une simple image. Vous voulez plus d’abonnés ? Souriez à la caméra. Dernière astuce peu connue du grand public : créer son propre hashtag. 7 hashtags sur 10 appartiennent à une marque, qu’attendez-vous pour créer le vôtre ?