Nul n’est à l’abri d’un accident, d’une longue maladie, ou d’un virus. L’actualité le rappelle chaque jour. Pour éviter de laisser ses proches en situation financière difficile, souscrire un contrat d’assurance décès peut apparaître comme une solution. Avant de se décider, quelques points sont à prendre en compte.Un contrat d’assurance décès pour protéger ses proches : oui, mais attention à la clause et aux conditions. Comme tout type de contrat de prévoyance santé, il est conseillé de bien lire ce que l’on signe.

Pour désigner ses bénéficiaires, on peut choisir entre une clause standard, et une clause plus personnalisée, en nommant expressément les personnes qui bénéficieront du capital décès. Il peut s’agir de n’importe quel membre de sa famille, mais aussi de ses amis. Cette désignation n’est pas définitive. En cas de mariage, divorce, décès prématuré du bénéficiaire, on peut changer de personne, en informant l’assureur, ou par acte notarié.

Assurance décès : les précautions à prendre

Souscrire lorsqu’on est encore jeune

Pour couvrir un capital intéressant et ne pas payer des primes trop élevées, mieux vaut cotiser longtemps – donc souscrire à un jeune âge. Généralement, la plupart des contrats ne peuvent être souscrits après 70 ans.

Vérifier les risques couverts

Dans le cas de garantie de décès toutes causes, le suicide est exclu. D’autres contrats ne couvrent que les causes accidentelles, mais pas la maladie. D’autres prennent effet dès la perte totale et irréversible d’autonomie. Les décès, lorsque la personne a pris des risques, ne sont pas toujours couverts. C’est le cas lorsque la personne consommait de la drogue de façon intensive. Cela peut concerner aussi un accident en pratiquant un sport à risque, ou une blessure en participant à une guerre civile ou à une émeute.

Être clair sur les objectifs

Une assurance décès est généralement à fonds perdus (sauf garantie « vie entière »), et ne dure que le temps d’une période donnée, selon l’âge de souscription. Si le décès ou l’invalidité complète ne surviennent pas avant l’âge établi, les cotisations ne sont pas récupérées. Ce n’est donc pas un placement financier ! Pour cela, mieux vaut se tourner vers une assurance-vie.