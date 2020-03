La course à l’investiture démocrate n’a pas fini de livrer tous ses secrets. En effet, après la victoire de l’ancien vice-président américain Joe Biden dans l’Illinois, la Floride et l’Arizona, Bernie Sanders semble ne plus avoir toutes les chances de son côté, pour affronter le locataire de la Maison Blanche Donald Trump le 03 novembre 2020. Ce dernier pense qu’il jettera l’éponge.

« Il va bientôt quitter la course ! »

Le président américain a fait savoir ce mercredi 18 mars 2020 sur Twitter, que le parti démocrate a réalisé avant l’heure, son « plus beau souhait », vaincre Bernie Sanders. « Maintenant, ils font tout leur possible pour être gentils avec lui pour garder ses partisans. Bernie a abandonné, comme il l’avait fait la dernière fois. Il va bientôt quitter la course ! » a-t-il ajouté, faisant référence aux primaires de 2016, quand le sénateur du Vermont s’était incliné face à Hillary Clinton.

Aucun chemin pour Bernie

Cet avis semble être partagé par l’ex-sénatrice du Missouri, Claire McCaskill. Elle a confié à un média américain, que le moment était venu pour Bernie Sanders de laisser la place à un autre candidat « qui a clairement la préférence des électeurs ». Idem pour le responsable démocrate de l’Arizona, Robby Sherwood, qui a estimé que le rival de Joe Biden n’a désormais « ni chemin, ni raison valable de continuer ».

L’analyste démocrate et ancien conseiller de Barack Obama, David Axelrod a indiqué que « la pression va être énorme sur lui (M. Sanders) pour qu’il quitte la course, parce que c’est terminé ». Cependant, Bernie Sanders évaluera dans les semaines à venir ses chances d’être le candidat qui affrontera Donald Trump, le 03 novembre prochain. Le directeur de campagne de Bernie Sanders, Faiz Shakir, a confié à un média américain que l’ancien maire de Burlington s’entretiendra avec ses partisans « pour évaluer sa campagne ».