La course à l’investiture démocrate se poursuit et l’on ne sait toujours pas qui affrontera en novembre prochain l’actuel locataire de la Maison Blanche, Donald Trump. Cependant, les deux candidats démocrates qui s’affrontent actuellement sont l’ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden et le sénateur du Vermont, Bernie Sanders. Même si ce dernier s’est particulièrement fait remarquer dans cette course en remportant la primaire du New Hampshire et le Caucus du Nevada, il est rattrapé par Joe Biden.

Bernie Sanders avait perdu le « Super Tuesday »

Il a été mis à mal, après que Pete Buttigieg, Amy Klobuchar et Michael Bloomberg ont jeté l’éponge au profit de Joe Biden. Celui-ci remporte la Caroline du Sud, en gagnant deux voix de plus que le sénateur indépendant. De plus, pendant le « Super Tuesday », Bernie Sanders a perdu encore face à Joe Biden. Il ne remporte que 4 Etats face à Joe Biden qui remporte une dizaine d’Etats. Le 10 mars dernier, il ne remporte qu’un seul Etat face à Joe Biden qui empoche 5 Etats.

C’est dans ce contexte que des médias américains ont annoncé que l’ancien sénateur fédéral pour le Delaware est toujours favori face à Bernie Sanders. A en croire leurs informations Joe Biden a gagné la primaire démocrate dans l’Etat de Washintgon. Et selon les chiffres avancés par ces journaux, Joe Biden a réuni 37,9% des votes, devançant ainsi le Bernie Sanders de 1,5 point.