Le ministère public a requis 8 mois avec sursis et 500000f comme amende contre l’homme de Dieu, le pasteur Edgard Guidibi mis en accusation pour escroquerie, escroquerie avec appel à public et association de malfaiteurs. Le procès démarré ce mardi 10 Mars 2020 se poursuit au tribunal de Cotonou en attendant le verdict des juges.

Plusieurs plaintes parvenues à la justice sont depuis quelques jours à la base des malheurs judiciaires que traverse le promoteur de Global Services Immobilier, Edgar Guidibi. A l’affaire dite de pisciculture abondamment relayée dans la presse et cause de son assignation s’ajoute des dossiers de ventes de parcelles.

Edgard Guidibi est défendu par deux avocats : Me Huguette Bokpè Gnancadja et Me Valentin Akoha. Quatre avocats défendent la partie civile dont entre autres Me Bédié Saizonou, Me Michel Agbinko et Me Gustave Anani Kassa.