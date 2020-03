Il y a quelques semaines, la Russie a initié un vaste projet de réforme constitutionnelle dans le but de doter le pays d’une constitution en phase avec les défis et enjeux actuels. La réforme fut finalisée et un dernier amendement a été ajouté à la dernière minute afin de permettre au président Vladimir Poutine de briguer deux nouveaux mandats à la tête de l’État russe. Sur son site internet, le service d’information juridique officiel russe a publié une loi de 68 pages récapitulant l’ensemble des changements constitutionnels.

Ce Samedi, le président russe Vladimir Poutine a signé la réforme constitutionnelle qui doit maintenant être validée par la Cour constitutionnelle dans un délai d’une semaine. Pour être définitivement approuvé, la réforme sera soumise à un vote populaire le 22 Avril prochain. Ces derniers jours, des rumeurs avaient circulé et faisaient cas de la volonté du pouvoir russe de procéder à un vote en ligne afin de valider la réforme constitutionnelle.

Poutine accentue son pouvoir

Craignant des fraudes massives avec cette procédure électronique, l’opposition avait donné de la voix pour que le Kremlin fasse machine arrière. Il faut dire que la réforme constitutionnelle fut validée très rapidement par le parlement russe. Avec cette réforme constitutionnelle, le pouvoir exécutif va s’arroger d’importants pouvoirs et le président russe, Vladimir Poutine va renforcer un peu plus son influence et son leadership. Avec le dernier amendement qui vient d’être ajouté, l’homme fort du Kremlin aura désormais la possibilité de briguer deux nouveaux mandats en 2024 et 2030.