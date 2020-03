En Russie, le président Vladimir Poutine a été on ne peut plus clair envers les personnes qui manifesteraient sans autorisations : la prison les attend ! «Si vous n’avez pas reçu d’autorisation et que vous manifestez, alors oui, je vous en prie, allez-vous faire raser (ndlr en prison)… Pour vous reposer, pour vous détendre un peu». Et pour tous ceux qui auraient un doute sur les raisons de ces arrestations, Vladimir Poutine rappelle qu’il s’agit purement et simplement de la loi.

Pour rappel, en Russie, seules les manifestations en solitaire avec ou sans pancartes peuvent se tenir sans permissions préalables des autorités. Toutes les autres formes de manifestations doivent être au préalable autorisées. De son côté, l’opposant Navalny qui est ciblé indirectement par cet avertissement, a quant à lui dénoncé le blocage de ses comptes bancaires ainsi que ceux des membres de sa famille, y compris ses enfants. Pour lui, une seule raison derrière cette situation : l’enquête qui le cible pour blanchiment d’argent mais surtout la volonté de le faire taire. Interrogé sur la situation de l’opposant, un proche de Poutine balaie du revers de la main : « Le Kremlin ne s’intéresse pas aux comptes bancaires des citoyens russes »