Un conseil de la République pour préserver la paix et la stabilité des institutions au Bénin. Ceci est une proposition du professeur Théodore Holo, ancien président de la Cour Constitutionnelle. Il a partagé cette idée, samedi 29 février 2020, au cours du colloque organisé dans le cadre des 30 ans de la conférence nationale par la conférence épiscopale du Bénin.

D’après le professeur, l’idée de la création d’un conseil de la République vient d’un certain nombre de constats. « La proposition que je fais est la conclusion du constat qui nous a conduits à des dérives, lesquelles dérives ont permis d’aller à la conférence nationale à savoir l’exclusion et le monopole du pouvoir or nous sommes en république. L’une des raisons de la réussite de la conférence nationale c’est d’abord la logique inclusive, mais aussi la recherche de consensus. (…) Vous savez que chaque fois qu’il y a eu des crises dans notre pays, même pendant le renouveau démocratique, il y a toujours eu des médiations où des anciens présidents ou du clergé. Les anciens présidents n’étant pas des concurrents des présidents en exercice, puisqu’ils ne sont plus appelés à exercer cette fonction, mais ils ont une expérience qu’ils peuvent partager avec le chef de l’État en fonction pour aider à préserver la paix et la stabilité des institutions.Alors, dans cette condition, comme il existe également une concertation au niveau des présidents des institutions avec le chef de l’État, pourquoi ne pas formaliser cela sous la forme d’un conseil de la République », a expliqué Théodore Holo.

L’organe ainsi mis en place sera composé d’un certain nombre de personnalités. Pour l’ancien président de la Cour constitutionnelle, le conseil de la République « regrouperait non seulement le chef de l’État, les présidents des institutions, les anciens présidents de la République, les organisations de la société civile, quelques délégués des chefs traditionnels, pour que lorsqu’il y a des difficultés au niveau de la nation, une concertation permette de voir les approches de solution possibles ».

Un organe non décisionnel que seul le chef de l’État peut décider d’installer

Selon le professeur, le conseil de la République ne sera pas cependant un organe de décision. Il s’agira plutôt d’un organe consultatif. « Ce n’est pas un organe de décision, c’est un organe d’avis qui permet de fournir au chef de l’État d’autres éclairages lui permettant de prendre une décision qui peut contribuer à apaiser les tensions, parce que ce qui me paraît fondamental, c’est la préservation de la paix et de la stabilité des institutions. Parce que quand on n’a pas cette opportunité c’est la violence qui apparaît comme solution », précise-t-il soulignant que c’est le chef de l’État qui est habilité à prendre ce genre d’initiative.