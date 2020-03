Le monde est lancé dans une course contre la montre afin de trouver un remède contre le Coronavirus. La communauté scientifique met tout en oeuvre pour élaborer un vaccin, les différentes mutations du virus ne rendent pas la tâche facile. La pathologie est apparu pour la première fois dans la province chinoise du Hubei en Chine durant le mois de décembre, par la suite, la contagion a été d’une grande ampleur touchant de nombreux pays et infectant plus de 95000 personnes.

D’après les données de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) le taux de mortalité lié à l’épidémie de Coronavirus est de 3,4 %. Cependant, dans un avenir proche, l’organisme onusien pourrait être amené à réviser ce taux. Pour le moment, aucun remède n’a été trouvé, mais la posture a adopté pour éviter d’être contaminé reste la prévention. Il faut suivre scrupuleusement les règles d’hygiène élémentaires comme se laver les mains avec des gels hydroalcooliques et désinfecter les niches qui sont susceptibles d’abriter le virus.

L’hygiène, premier rempart contre le Coronavirus

Une étude réalisée par des chercheurs asiatiques a permis de montrer que le Coronavirus ne survit pas aux désinfectants. L’étude a été effectuée sur des patients confinés qui présentaient des symptômes liés au Coronavirus. Les chercheurs ont ainsi montré que les malades contaminaient de nombreuses surfaces autour d’eux notamment dans la chambre à coucher et au niveau de la salle de bain.

Mais, en utilisant du désinfectant d’usage courant deux fois par jour pour nettoyer les surfaces contaminées, les scientifiques ont remarqué que le virus était totalement éliminé. Les chercheurs en ont donc conclut que l’environnement est un moyen de transmission potentiel du Coronavirus et qu’il faut adopter des mesures d’hygiène strictes de l’environnement et des mains pour limiter la contamination.