A la mairie de Tori-Bossito plusieurs agents impliqués dans une affaire de malversations financières ont été démis de leurs fonctions par l’autorité communale Robert Tolègbon. Il s’agit de la personne responsable des marchés publics (PRMP) et du chef service des affaires financières (CSAF), notamment.

Le maire avait déjà suspendu des CA en août 2019

Le maire leur a déjà trouvé des remplaçants selon le site de la radio Capp FM qui a donné l’information. On n’en sait pas plus sur l’affaire pour l’instant. Rappelons tout de même que 6 chefs d’arrondissement de la commune avaient déjà été suspendus en août 2019 pour des faits de malversations financières. Il s’agit de Romain Lantefan, Hilaire Houinsou, Bernard Hodawan, Parfait Amoussoun,, Moïse Goutchoédou et Fadékon Alain.

On reprochait aux intéressés d’avoir gardé, par devers eux, des fonds publics. Ce qui constitue une faute lourde aux termes des dispositions de l’article 33 de la loi n°2013-05 du 27 mai 2013 portant création, organisation, attributions et fonctionnement des unités administratives locales en République du Bénin. Les fonds publics en question sont en réalité des frais de célébration de 549 mariages, évalués à plus de 10 millions de francs Cfa.