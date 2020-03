Cela fait maintenant plus d’un mois que le monde fait face au nouveau Coronavirus (Covid-19). Ce virus qui a commencé à se propager à partir de la ville de Wuhan dans le centre de la Chine, touche plusieurs parties du monde. Ainsi en Europe, le premier pays où l’épidémie a fait son apparition, est l’Italie qui compte 148 morts. En France, c’est un total de 423 personnes qui ont été contaminées. La situation a amené les autorités françaises à prendre des précautions, mais aussi à agir pour contrer la maladie.

Les premiers tests en France

Hier jeudi 05 mars 2020, le président français Emmanuel Macron a reçu à l’Elysée, les plus grands spécialistes pour traiter du Coronavirus. La France passera donc à la vitesse supérieure en menant ses tous premiers tests thérapeutiques. Il sera question d’essayer sur des patients plusieurs antiviraux déjà existants, mais aussi utilisés contre Ebola, l’hépatite ou le sida. Cette technique médicale appelée repositionnement, permettra aux scientifiques de chercher parmi les médicaments préexistants, ceux qui pourraient aider à combattre le Covid-19.

Plus de 3000 morts en Chine

« Ces produits, comme ils sont déjà utilisés, on a déjà toutes les informations sur leur toxicologie. On sait aussi quelles sont les doses que l’on peut utiliser » a fait comprendre le professeur Bruno Lina, virologue à Lyon, dans le Rhône. Notons que dans le monde entier, une vingtaine de tests thérapeutiques sont en cours, dont la plupart en Chine. Rappelons que le Coronavirus a fait plus de 3000 morts et plus de 80 000 personnes contaminées dans l’empire du milieu.