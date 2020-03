Entre Donald Trump et Nancy Pelosi, la patronne des démocrates, les relations n’ont pas toujours été des plus cordiales. Entre poignée de mains ignorée par le président Trump, ou encore discours du président déchiré par Nancy Pelosi, les relations ont été au bord de la cassure. Et pour cause, les deux leaders se détestent littéralement.

Mais avec la crise que vit actuellement le pays, le temps n’est pas aux animosités. Les deux leaders l’ont visiblement compris puisque le bien du peuple américain semble prendre le dessus. L’information a été rendue publique par Mme Pelosi, même si aux dernières nouvelles aucun accord n’a été trouvé : «Nous sommes fiers d’être parvenus à un accord avec l’administration visant à résoudre des défis majeurs, et de voter bientôt» a-t-elle dit aux membres de son groupe parlementaire.

Le but étant d’autoriser le décaissement nécessaire pour permettre au pays de faire face au coronavirus. Les américains qui le souhaitent pourront ainsi se faire dépister gratuitement. Outre cela une battérie de mesures sont prévues pour soutenir l’économie par le biais du soutien aux entreprises du pays. Pour la première fois donc depuis des mois, Donald Trump et Nancy Pelosi vont se tendre la main pour les intérêts des USA.