La piste de l’aéroport de Cotonou est en réfection depuis quelques jours. L’objectif de la Société des Aéroports du Bénin (SAB) qui a lancé les travaux est d’augmenter la capacité d’accueil de la plateforme aéroportuaire. En effet, selon le président du Conseil d’administration de la Sab, la piste de l’aéroport de Cotonou « avait un problème de conformité réglementaire ». Certaines compagnies aériennes n’arrivaient pas à atterrir ici par exemple, explique Nabil Abdoulaye dans les colonnes du quotidien de service public La nation.

Avec les travaux de réfection de cette piste, il y aura non seulement une augmentation de la capacité d’accueil de la plateforme mais aussi une élévation du degré de conformité de l’aéroport par rapport aux standards internationaux, assure le Président du Conseil d’Administration de la Société des aéroports du Bénin. La réfection de cette piste va coûter environ 11 milliards de FCFA. Elle sera totalement reprise. Le PCA de la SAB indique par ailleurs que la reprise ne sera pas superficielle. Elle va « jusqu’à la structure. En plus du revêtement des couches et du nivellement, les travaux toucheront le balisage, les pentes, les accotements, la signalisation et les ouvrages hydrauliques » précise t-il.

Le projet de l’aéroport de Glo-digbé “est en très bonne voie”

L’homme dit attendre à la fin des travaux, une piste entièrement rénovée et aux normes. Actuellement, Bénin compte deux aéroports. Celui de Cotonou et celui de Tourou dans le nord du pays. On ignore pour l’instant le sort réservé à cette seconde infrastructure aéroportuaire construite sous le régime défunt. Dès son arrivée au pouvoir en 2016, Patrice Talon a sorti un projet de construction d’un aéroport à Glo-Djigé. Le PCA de la Sab assure que ce projet est en très bonne voie. « Nous sommes en pleine phase d’expropriation ; le domaine est en train d’être libéré et sécurisé. Nous avons un bureau qui est en train de faire les études et la mobilisation du financement suit également son cours…Une fois les études en cours seront finies et le financement bouclé le lancement des travaux aura lieu » a-t-il laissé entendre.