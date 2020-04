Suite aux mesures drastiques imposées pour faire face au coronavirus, les autorités vont distribuer 146 000 tonnes de denrées alimentaires aux populations en guise de soutien. L’Etat du Sénégal a déboursé la somme de 69 milliards de francs CFA a cet effet informe le quotidien l’Observateur. Une aide qui ne concerne pas certaines villes du Sénégal informe cependant la même source.

Une décision jugée “incompréhensible”

Suite au conseil des ministres de ce mercredi 01 avril, les autorités ont décidé de répartir la distribution des denrées en question constituées de deux sacs de 50 kg de riz, 10 litres d’huile, 10 kg de pâtes alimentaires et un paquet de 18 savons de 300 grammes pour chaque famille ciblée. Une aide qui couvrira le territoire de manière partielle puisque Dakar, Rufisque, Pikine et Thiès sont exclus de la distribution. Cette décision a été fortement contestée par certains avis qui considèrent que ces villes en question devraient également être concernées par cette aide.

“Le président ne connait pas sa population, il ne sait pas que la majorité des populations pauvres vit à Dakar” peut on lire dans un Tweet. Dakar qui est la capitale du Sénégal est caractérisée par sa forte densité humaine. Ses banlieues comme Pikine, ou encore Rufisque présentent un certain niveau de précarité avec une population confrontée pour la plupart au chômage. Les derniers chiffres de l’agence nationale de statistique et de la démographie quantifient le nombre de ménages dakarois: ils représentent le tiers du total des ménages au Sénégal.