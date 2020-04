Le constructeur aéronautique européen Airbus a annoncé ce mercredi 29 avril 2020, un mauvais résultats au premier trimestre de l’année 2020. Cela se traduit par une chute de 49% de son résultat opérationnel et une baisse de 15% de son chiffre d’affaires. Dans une missive adressée au personnel de la compagnie, le vendredi 24 avril dernier et obtenue par un média britannique, le président exécutif Guillaume Faury a estimé que la survie du groupe est en jeu, si la société le ne prenait pas des dispositions pour affronter la crise. Le ministre français de l’économie et des finances Bruno Le Maire a réagi à cette annonce en faisant savoir que la France est disposée à aider «totalement et s’il le faut massivement» l’avionneur européen Airbus, pour faire face à la crise causée par le coronavirus.

Une aide de 7 milliards d’euros apportée à Airbus

Il a souligné que l’aide financière accordée à Air France était déjà une forme d’appui apportée au constructeur aéronautique européen. Le ministre a fait cette déclaration sur le plateau d’une télévision française. Il a estimé qu’Air France devrait poursuivre ses achats d’avions chez Airbus, bien au-delà des engagements en matière d’impact environnemental et de rentabilité, qui lui avaient été exigé en échange d’une aide de 7 milliards d’euros que l’Etat français apportera à la société. Aussi a-t-il fait savoir que plusieurs engagements ont été pris par Air France.

Air France doit continuer à demeurer un bon client d’Airbus

«Il va de soi que derrière, il y a aussi les achats d’Airbus et la filière aéronautique française. Si nous soutenons Air France, c’est aussi et je ne le cache pas pour soutenir Airbus.» a-t-il ajouté. Selon le ministre, Air France doit continuer à demeurer un bon client d’Airbus, qui traverse des difficultés. Pour rappel, il y a deux mois l’avionneur européen, qui jouissait de son titre de numéro un mondial de l’aéronautique, déployait toutes ses ressources pour augmenter son rythme de production. Cette situation était due aux problèmes rencontrés par son concurrent américain Boeing.