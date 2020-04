La cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a condamné l’ancien ministre des finances de Boni Yayi à 20 ans d’emprisonnement assorti d’une amende de 500 millions de francs Cfa. Komi Koutché a réagit au lendemain de sa condamnation sur sa page Facebook.

L’ex Directeur Général du Fonds National de la Micro Finance a été court et succinct dans sa réaction sur sa page Facebook. L’ancien ministre de Boni Yayi a rendu hommages à tous ceux qui l’ont soutenu dans cette épreuve douloureuse. L’objectif est la restauration de l’Etat de droit au Bénin, insiste Komi Koutché.

« Merci de vos soutiens et affections. Nous ne baissons ni la tête, ni le regard car la cible est devant. Notre fidélité à nos convictions et notre engagement pour la restauration du Bénin restent immuables. Dans la sérénité, nous devons maintenir le cap car le temps reste et demeure notre meilleur allié. Le meilleur reste à venir. La légende continue donc », peut-on lire sur sa page Facebook.