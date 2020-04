Comme un autre célèbre opposant, Komi Koutché a été condamné à 20 ans de prison il y a deux semaines. C’est une célèbre juridiction qui a prononcé la sentence : la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). L’ancien ministre des finances a été reconnu coupable “d’abus de fonctions” et de “détournement de deniers publics” . Des crimes commis quand il gérait le Fonds national de la micro-finance (FNM). Selon les informations rapportées par Jeune Afrique, l’ex argentier national ne compte pas rester sans agir.

Ses avocats ont déjà interjeté appel devant la chambre d’appel de la juridiction spéciale. L’objectif des conseils de Komi Koutché est d’obtenir son acquittement total. En effet, l’ex Dg du Fonds national de la micro-finance n’était pas uniquement poursuivi pour abus de fonctions et détournement de deniers publics. La justice lui reprochait également des actes de blanchiment de capitaux, d’enrichissement illicite et de corruption. Il a été acquitté pour tous ces chefs d’accusation. Ses avocats comptent donc exploiter cette relaxe partielle pour obtenir son acquittement total.

Il aurait l’intention de solliciter des avocats internationaux

Notons que jusqu’à un passé récent, il n’était pas possible d’interjeter appel d’une décision rendue par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. la chambre d’appel de la juridiction spéciale a été créée il y a quelques semaines, suite à l’adoption de la loi modifiant celle ayant créé la Criet. Selon les informations données par Jeune Afrique, Komi Koutché aurait aussi l’intention de solliciter des avocats internationaux. La bataille judiciaire est donc lancée.

Il est vrai que comparaison n’est pas raison mais il est peu probable que l’ex argentier national soit relaxé devant la chambre d’appel de la Criet malgré ses avocats internationaux. On a vu Sébastien Ajavon prendre des conseils français comme les Bensimhon mais sans aucun succès au Bénin. Devant les juridictions internationales on peut peut être reconnaître l’efficacité de ces avocats puisque Sébastien Ajavon a eu gain de cause devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (Cadhp).