Mieux vaut tard que jamais. Le Cos-Lépi a finalement remis la liste électorale à la Céna ce vendredi 03 avril. Le président de la commission électorale qui était visiblement soulagé, a reconnu le caractère difficile de la tâche accomplie par l’équipe du Conseil d’orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée.

« Je comprends l’ampleur de la tâche qui est le vôtre, Monsieur le président, Messieurs les membres du Cos-Lépi. Une tâche difficile qui comporte beaucoup de contraintes et de sacrifices et Dieu merci vous avez accepté de vous soumettre à ces contraintes et de vous sacrifier également pour pouvoir aboutir au travail que vous nous remettez aujourd’hui » a déclaré Emmanuel Tiando. Il a par la suite félicité les membres de l’organe au nom de la Céna pour la réussite de leur mission dans « des conditions particulières ».

Plus de 5 millions d’électeurs sur le fichier électoral

« La nation vous sera reconnaissante pour ce que vous venez de faire ». a t-il ajouté Rappelons que le Cos-Lépî devait rendre le fichier électoral actualisé depuis le 16 mars mais il était sous la pression des partis politiques qui continuaient de le solliciter. Il a entre temps aussi reçu le coup de main de la Cour constitutionnelle qui l’a autorisé à poursuivre l’accomplissement de toutes les missions que la loi met à sa charge dans le cadre de l’actualisation de la liste électorale nécessaire à l’organisation des élections communales et municipales du 17 mai prochain.

Notons qu’il y a plus de 5 millions d’électeurs dans ce fichier électoral actualisé remis à la commission électorale nationale autonome ce matin.Cinq partis sont en lice pour ces communales. Il s’agit du PRD, du Bloc Républicain, de l’Union Progressiste, de la FCBE et de l’UDBN de Claudine Prudencio.