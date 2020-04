Hier mardi 14 avril, les députés ont examiné et adopté le deuxième rapport d’activités du président Louis Vlavonou depuis son accession au perchoir. Demain jeudi, ces mêmes parlementaires vont examiner en procédure d’urgence deux projets de loi. Il s’agit du projet de loi portant modernisation de la justice et du projet de loi portant création, mission, organisation et fonctionnement du haut-commissariat de la prévention de la corruption en République du Bénin.

Cette dernière structure remplacera l’Autorité nationale de lutte contre la corruption longtemps dirigée par le président du Fonac Jean Baptiste Elias. Les parlementaires ayant demandé l’examen en procédure de ces deux projets de loi ont pour nom : Lambert Agongbonou, Gérard Gbénonchi, Euric Guidi, Léon Adden Houéssou, Boniface Yéhouétomè, Hippolyte Hazoumè, Benoit Dègla, Adam Bagoudou, Augustin Ahouanvoébla, Jean Eudes Okoundé et Marcellin Ahonnoukoun. La plénière a donné son aval et le président de la commission des lois est déjà saisi.

« Nous allons étudier et finaliser les deux rapports ce mercredi et nous serons prêts pour la présentation jeudi prochain » a déclaré Orden Alladatin. Demain jeudi donc, les parlementaires vont se réunir en plénière pour examiner et adopter les deux projets de loi. Rappelons que dans la Constitution béninoise, un projet de loi est initié par le président de la République. Seules les propositions de loi viennent des députés qui ont d’ailleurs l’initiative des lois concurremment avec le chef de l’Etat dans la fondamentale béninoise.

On ignore encore pourquoi, les députés veulent voter ces deux lois en procédure d’urgence. Qu’est-ce qui presse, est-on tenté de se demander. C’est peut-être le souhait de leur champion. En effet, depuis les législatives exclusives du 28 avril 2019, tout le parlement est fidèle à Patrice Talon. Les députés sont issus du Bloc Républicain (BR) et de l’Union progressiste (up), deux partis favorables au locataire du palais de la Marina.