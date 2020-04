Ceux qui espéraient une levée du cordon sanitaire le lundi prochain vont devoir encore attendre. Le ministre de l’intérieur a décidé de maintenir le dispositif en place jusqu’au 10 mai prochain. “Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Coronavirus (Covid-19), la mesure d’établissement du cordon sanitaire est maintenue jusqu’au dimanche 10 mai 2020 à minuit” renseigne le communiqué de Sacca Lafia. Il invite par ailleurs les populations à poursuivre l’observance scrupuleuse des gestes barrières, notamment le port systématique de masques de protection en tous lieux.

En effet, dans ce périmètre qui regroupe une quinzaine de communes, le gouvernement a décrété le port obligatoire de masques de protection. Une mesure qui est plus ou moins respectée par les populations. Rappelons que le cordon sanitaire est en place depuis le lundi 30 mars 2020. C’est une épreuve pour les conducteurs de bus, qui sont depuis la prise de cette mesure en chômage technique. Rien ne prouve non plus que le “calvaire” finira le 10 mai prochain. Une date qui marquera aussi la fin des congés de pâques prolongés pour les apprenants et l’ouverture des églises, mosquées et autres lieux de culte.

L’OMS ne recommande pas formellement l’utilisation de la chloroquine

Actuellement, le Bénin compte 54 cas confirmés de Covid-19 dont 27 guéris. Le ministre n’a de cesse de dire que la situation est sous contrôle. La majorité des personnes testées positives à la Covid-19 viennent de l’étranger. Il y a très peu de cas locaux selon les sources officielles. La prise en charge des malades se fait dans divers centres spécialisés. Ces patients suivent un traitement à la chloroquine qui fait ses preuves en témoigne le nombre de guéris. Il faut dire que certains pays sont réticents à utiliser ce médicament à cause de ses effets secondaires. La chloroquine ne fait donc pas l’unanimité. L’Organisation mondiale de la santé ne recommande pas formellement de l’utiliser.