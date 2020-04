C’est comme un pied de nez à la crise sanitaire actuelle. Le Bénin organisera bel et bien ses élections communales le 17 mai prochain. La campagne électorale va d’ailleurs commencé demain vendredi 1er mai et elle sera essentiellement médiatique. Le président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a procédé à son lancement ce jeudi 30 avril au siège de l’institution à Cotonou.

Rémi Prosper Moretti a invité les journalistes au professionnalisme pendant cette période. « Chers professionnels des médias, la décision 20-022 du 22 avril 2020 de la HAAC établit clairement les exigences qui vous incombent. La HAAC fait obligation aux acteurs de la presse d’observer une grande rigueur dans la collecte, le traitement, la programmation et la diffusion de l’information. L’accès égalitaire aux médias, des partis politiques qui prennent part aux communales est une priorité » a déclaré le patron de la HAAC. Il invite aussi les organes de presse à respecter strictement les grilles et programmes communiqués, les meetings et manifestations publiques étant proscrits.

“Les manques de professionnalisme peuvent être la source de maux incalculables”

Le patron de la HAAC a par ailleurs rappelé le caractère délicat et sensible de ces élections communales. « Mesdames et Messieurs, les élections communales restent délicates et sensibles car ce sont des élections de proximité. Les dérapages et les manques de professionnalisme peuvent être la source de maux incalculables. Nous voulons des radios et des télévisions au service de la diversité afin que nos acquis démocratiques connaissent chaque jour un peu plus une splendeur inaltérable » a laissé entendre Rémi Prosper Moretti.

Rappelons que cinq partis politiques sont en lice pour ces élections. Il s’agit de la Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), de l’Union progressiste, du Bloc Républicain, du Parti du Renouveau Démocratique (PRD) et de l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) de l’honorable Claudine Prudencio. Parmi ces formations politiques, une seule se réclame de l’opposition. Il s’agit du parti FCBE qui s’est fait lâcher par son président d’honneur il y a quelques semaines.