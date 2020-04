En ces moments de crise sanitaire due au Coronavirus, la situation des personnes défavorisées ne préoccupe pas seulement les autorités étatiques et les organisations humanitaires, des vedettes aussi apportent leurs contributions. Deux icônes du cinéma, Leonardo DiCaprio et de Robert De Niro ont décidé de mobiliser des fonds pour les plus démunis, avec la possibilité pour l’un des donateurs de travailler une journée avec ces deux stars qui tourne actuellement Killers of the Flower Moon , un film prévu pour l’année prochaine. Les fonds levés serviront à aider les personnes démunies, vulnérables à causes des mesures de confinement imposées pour arrêter la propagation du Covid-19. Les deux vedettes ont ainsi décidé d’accompagner AlllnChallenge, initié par des célébrités dans le but de mobiliser des ressources, à hauteur de cent millions de dollars, en faveur des défavorisés.

Donner et avoir la chance de travailler avec le grand Martin Scorsese

DiCaprio et De Niro ont aussi offert une expérience inédite avec la possibilité de participer à un déjeuner avec le réalisateur Martin Scorsese. ‘‘Robert et moi allons être à l’affiche d’un film intitulé ‘Killers of the Flower Moon’. Si vous vous êtes déjà demandé ce que ça faisait de pouvoir travailler avec le grand Martin Scorsese, voilà votre chance ” . C’est en ces termes que DiCaprio a fait l’annonce sur instagram mercredi. Un donateur tiré au sort aura donc la possibilité de travailler avec les deux acteurs et le réalisateur de Killers of the Flower Moon. Killers of the Flower Moon est un film annoncé pour l’année 2021 et retrace une vraie histoire d’un clan indien victime d’une série d’assassinat en 1920 alors que l’or noir avait été découvert.

AlllnChallenge, en effet, a été lancé mardi par des stars afin de mobiliser des fonds au profit des personnes défavorisées qui subissent les effets des mesures de confinement. Par cette initiative, les vedettes du sport, du spectacle proposent des expériences uniques et mettent aux défis d’autres vedettes de les imiter. Plusieurs offres ont été déjà faites depuis l’annonce. L’Animatrice Ellen DeGeneres a, par exemple, proposé une chance de co-animer son émission talk-show . Magic Johnson et Justin Bieber, en offrant respectivement la possibilité de regarder ensemble un match des Lakers de Los Angeles et une visite à domicile à l’heureux donateur, ont déjà permis de mobiliser quatre millions de dollars.