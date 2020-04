Les trafiquants de drogue semblent vouloir continuer leurs activités, malgré la pandémie de coronavirus (covid-19). En effet, les forces de l’ordre ont mis la main sur deux trafiquants âgés de 22 et 23 ans, qui se faisaient passer pour des conducteurs de VTC (voiture de transport avec chauffeur). Leur interpellation a eu lieu pendant qu’ils faisaient des livraisons au Vésinet et à Chatou, le 1er et le 02 avril dernier. Les deux individus qui sont originaires d’Argenteuil dans le département du Val-d’Oise été placés en garde à vue au commissariat de Saint-Germain-en-Laye. Devant les enquêteurs, ils ont nié toute accusation. Selon eux, ils ne savent pas comment la drogue a pu atterrir dans leurs voitures.

Une voiture qui sentait le cannabis

Le mercredi 01er avril 2020 vers 16 heures, les forces de l’ordre de la ville de Saint-Germain arrêtent Makram, qui était à bord d’une Toyota Auris. Il présente aux policiers une fausse attestation de sortie, montrant qu’il travaille pour une entreprise de VTC. Cependant, la voiture du jeune homme âgé de 22 ans dégageait une forte odeur de cannabis. Et quand les policiers décident de l’arrêter, ils s’aperçoivent qu’il y a une cachette sous le frein à main, à l’intérieur de laquelle, est dissimulée de l’herbe de cannabis conditionnée dans treize boîtes en métal, dotées d’une languette contenant 3 g de drogue chacune.

« Les dealers ont même pensé à inscrire la teneur en THC »

Selon une source proche de l’affaire, « elles sont estampillées, Amnezia et Zkittels, deux catégories de marijuana et sur les bords, les dealers ont même pensé à inscrire la teneur en THC, le principe actif de la drogue ». Par ailleurs, les policiers retrouvent également un montant de 1500 euros. C’est le jour suivant qu’ils mettent la main sur le second VTC à Chatou, qui conduisait aussi une Toyota Auris. Chez lui également, ils trouvent sous le levier de vitesse 610 euros ainsi que 25 boîtes d’herbes.