En Inde, une jeune femme de 27 ans a donné naissance à des jumeaux qu’elle a souhaité nommer Covid, pour le garçon et Corona, pour la fille, en hommage à la situation sanitaire que le monde traverse actuellement. Une annonce insolite et surtout, surprenante, qui a eu le temps de faire le tour du monde.

Dans la nuit du 26 au 27 mars dernier, Preeti Verma, jeune femme indienne de 27 ans, a donné naissance à des jumeaux lors de son dernier séjour à l’hôpital gouvernemental de Raipur. Des jumeaux qu’elle a décidé de nommer Covid et Corona afin de rendre cette journée et cette situation inoubliable. Interrogée par le média The Hindu, celle-ci a d’ailleurs assumé son choix, affirmant qu’elle et son mari ont eu tellement de mal à venir accoucher à cause des troubles rencontrés actuellement, que les deux se devaient de marquer le coup.

Des jumeaux aux prénoms insolites

En raison du confinement, les forces de l’ordre ont décidé de mettre l’accent sur les contrôles. Résultat, le trajet fut difficile et la jeune maman a longtemps eu peur de ne pas être acceptée à l’hôpital, voire même d’accoucher en chemin. Heureusement, tout le monde a été très coopératif et l’accouchement aura finalement duré pas moins de quarante-cinq minutes même s’il aura nécessité une césarienne.

Preeti Verma elle, estime donc avoir été relativement chanceuse. Estimant que la pandémie de covid-19 pourrait bien tout changer, elle semble estimer être dans son bon droit de nommer ses enfants de la sorte afin de se souvenir des tracas rencontrés. Cependant, le couple reste totalement ouvert à l’idée de changer le prénom de leurs deux enfants. Pour rappel, l’Inde comme de nombreux pays à travers le monde, est totalement confinée.