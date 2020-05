Condamné à plusieurs reprises pour actes de violence, un homme âgé de 30 ans vient d’écoper à nouveau d’une lourde peine. A cause de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus qui sévit actuellement dans le pays, il a bénéficié d’une liberté conditionnelle de la part de la justice. Désormais sans abri à sa sortie de prison, il a rejoint le domicile familial au milieu de ses frères et sœurs à Pleudihen-sur-Rance, près de Dinan.

Après avoir passé un mois et demi avec eux, ce 24 avril, il s’est jeté sur tous les membres de sa famille, qui n’ont échappé guère à ses coups. Présenté une nouvelle fois encore ce mercredi au tribunal, il a écopé de dix-huit mois de prison ferme, selon les informations rapportées par Ouest-France. Il avait été interpellé dans la soirée du vendredi 24 avril grâce aux forces de l’ordre. Ils ont été alertés par la sœur du prévenu qui, tout comme ses frères et ses parents ont été tous blessés. D’après le média, on leur a prescrit 10 à 21 jours d’ITT (Incapacité Totale de Travail).

Reconnu de nouveau coupable de violences

Au tribunal, l’homme n’avait pas voulu reconnaître la gravité des faits, en affirmant n’avoir pas donné le premier coup. Du fait de ses multiples condamnations antérieures, il n’a pu bénéficier de la clémence des juges. Il avait été auparavant condamné pour avoir séquestré une ancienne copine et aussi pour avoir frappé un gendarme. Reconnu de nouveau coupable de violence, il a été directement incarcéré à la fin du jugement.