Elle jette un bâton de dynamite sur son compagnon : Keyonna Waddell reconnue coupable à New York

Un jury du comté de Suffolk (État de New York) a reconnu Keyonna Waddell, 35 ans, coupable d’agression au premier degré et de possession criminelle d’arme, vendredi 25 avril 2026. La résidente de Deer Park, sur Long Island, avait lancé un engin explosif artisanal dans la chambre de son compagnon endormi le 22 mars 2024, lui arrachant la main.

Une dispute comme point de départ

Ce soir-là, le couple se querelle dans l’appartement de la victime. L’homme quitte les lieux, puis rentre chez lui pensant que Waddell était partie, et s’endort. Il est réveillé par un sifflement et découvre une flamme au sol. En tentant de jeter l’engin par la fenêtre, l’explosif lui arrache la majeure partie de la main. Transporté au Nassau University Medical Center, il subit l’amputation du reste de la main et d’une partie du bras. En fuyant les lieux à pied, Waddell est aperçue par la victime depuis son allée. Elle est arrêtée le lendemain.

Des menaces répétées ignorées

L’enquête du Suffolk County District Attorney’s Office a établi que Waddell avait menacé sa victime d’utiliser de la dynamite à plusieurs reprises dans les mois précédant les faits. La victime aurait déclaré aux enquêteurs ne jamais avoir cru qu’elle passerait à l’acte. « La violence domestique peut atteindre des niveaux mortels », a déclaré le procureur Raymond A. Tierney à l’issue du verdict. La sentence sera prononcée le 27 mai 2026. Keyonna Waddell encourt jusqu’à 25 ans de réclusion.