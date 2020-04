Les membres du gouvernement ont tenu ce mercredi 29 avril 2020, le traditionnel conseil des ministres. Entres autres décisions prises, la création de l’agence nationale de contrôle de qualité des produits de santé et de l’eau et approbation de ses statuts. Le gouvernement a aussi élaboré l’AOF du comité national sur les changements climatiques et procédé à 15 nominations au ministère du travail et de la fonction publique et au ministère des sports.

Lire ci-dessous les nominations et le compte rendu intégral

Au ministère du Travail et de la Fonction publique

Sur proposition du Ministre

Directeur de Cabinet, Monsieur Victorien Vidjanagni HONVOH

Inspecteur général des Services et Emplois publics, Monsieur Nounagnon Germain ALOKPO

Conseiller technique juridique, Monsieur Gilbert AMINOU

Conseiller technique à la Fonction publique, Monsieur Prosper KOUKOUI

Conseiller technique à la Prévoyance sociale, Monsieur Issa Mama ABOUDOU

Conseiller Technique à la Modernisation des Services, Monsieur Vincent DENAKPO

Conseiller technique au Travail et au Dialogue social, Monsieur Pierre ZANOU

Secrétaire général du ministère, Monsieur Norbert Boccace KANHOUNON

Secrétaire générale adjointe du ministère, Madame Izbath DJABOUTOUBOUTOU

Directeur de la Programmation et de la Prospective, Monsieur Aboudoulaziz MALICK

Directeur de l’Administration et des Finances, Monsieur Eric Brice Edjrossè PEDE

Au ministère des Sports

Sur proposition du Ministre, Directeur départemental des Sports pour l’Atlantique, Monsieur Angelo Evariste AHOUANDJINOU

Directeur départemental des Sports pour le Plateau, Monsieur O. A. Djamal ISSA

Directeur du Fonds national de Développement des Activités de Jeunesse, Sports et Loisirs

Monsieur Imorou BOURAIMA, Directeur du Sport et de la Formation sportive, Monsieur Okry NONVIGNON