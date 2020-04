La coopération belge a offert au Bénin deux ambulances entièrement médicalisées. C’est pour épauler le pays dans sa lutte contre le coronavirus. La valeur du don est de 52 millions 597 mille FCFA. Ces ambulances qui ont à leur bord de l’oxygène et des respirateurs seront affectés dans les zones sanitaires d’Abomey-Calavi-Sô-Ava et d’Allada-Toffo. Elles aideront à rendre plus efficace la stratégie de riposte contre le coronavirus.

Selon le secrétaire général du ministère de la santé qui a reçu les deux ambulances des mains de Mélanie Schellens, représentante de la coopération belge au Bénin, le partenaire a toujours été aux côtés du Bénin depuis le début de la crise sanitaire. Ali Imorou BAH CHABI en veut pour preuve la contribution de la coopération belge dans la mise en place du centre d’appel Covid-19. Un centre qui contribue pour beaucoup dans la stratégie d’alerte et de riposte contre la Covid-19, a-t-il indiqué. Le secrétaire général du ministère de la santé a par ailleurs remercié la coopération belge pour ce don.

256 millions 766 mille déjà récoltés

Notons que depuis que la pandémie s’est déclarée au Bénin, le pays est assisté par de généreux donateurs. Le compte ouvert par le gouvernement dans les livres du trésor public pour accueillir les dons financiers est déjà crédité de 256 millions 766 mille. Les généreux donateurs sont des particuliers et des personnes morales (cimenteries, établissements bancaires, sociétés de construction). Outre ces dons financiers, le gouvernement a également reçu des dons en nature.

Il s’agit notamment des kits de prélèvement pour test au coronavirus, des masques, des gants, des lasers, des thermomètres, des systèmes de caméra d’imagerie thermique, des combinaisons médicales de protection, des lits d’hospitalisation, des kits wifi de connexion internet et des écrans faciaux. Selon les sources officielles le Bénin compte actuellement 35 cas confirmés de coronavirus. 16 sont sous traitement, 18 sont guéris et il y a malheureusement eu un décès.