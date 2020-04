Il y a quelques jours le président béninois s’est prononcé sur la pandémie de la Covid-19. C’est à la faveur d’une interview accordée à la télévision nationale (Ortb). Au cours de cet exercice médiatique Patrice Talon a répondu à ceux qui lui demandent de prendre des mesures fortes pour contrer la propagation du virus au Bénin.

Selon le locataire du palais de la Marina, le Bénin n’a pas les moyens de confiner sa population. « Si nous prenons des mesures qui affament tout le monde à la fois et trop longtemps, elles finiront très vite par être bravées et bafouées sans avoir permis d’atteindre les objectifs » a-t-il ajouté. Lionel Zinsou approuve cette affirmation du numéro 1 béninois. Interrogé par BFM Business, l’ancien Premier ministre a fait savoir que ses compatriotes ont une façon de vivre qui ne rend pas simple leur confinement .

Quand Zinsou apporte de l’eau au moulin de Talon

« C’est très difficile d’arriver à mettre au point une mesure de distanciation sociale » martèle-t-il. Cela s’explique par le fait que la majeure partie des béninois exerce dans le secteur informel. Et ils ont un revenu journalier. Si vous arrêtez les petits commerces et vous confinez la population, la crise sanitaire se transformera en crise humanitaire et il risque d’avoir des émeutes de la faim, analyse le banquier d’affaires. Ces propos de Lionel Zinsou apportent de l’eau au moulin de Patrice Talon qui développait un argumentaire similaire dans l’interview accordée à l’Ortb.