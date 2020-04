Les organisations des employeurs et des travailleurs du Bénin, ont fait part, à travers un mémorandum, leur attente de voir le gouvernement prendre des mesures d’atténuation des conséquences économiques dues aux coronavirus. Elles sont un certain nombre d’organisations a signé un mémorandum dans lequel un constat de la situation actuelle du pays a été fait. Il s’agit du Conseil national du patronat du Bénin, le Conseil des investisseurs privés du Bénin, la Confédération des employeurs du Bénin, d’une part, et de l’autre, la Centrale syndicale des secteurs privé, parapublic et informel du Bénin, la Confédération générale des travailleurs du Bénin, l’Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, et la Centrale des syndicats unis du Bénin.

Ces organisations constatent que la crise sanitaire actuelle a induit de graves conséquences économiques sur tous les types d’entreprises. Dans le mémorandum, les organisations relèvent que tous les secteurs économiques sont affectés par la crise sanitaire, avec plus d’acuité dans les secteurs d’activités tels que le commerce, les transports, l’hôtellerie, le tourisme, événementiel, les unités industrielles, etc. qui subissent durement les conséquences désastreuses de la pandémie. Alors elles veulent anticiper une explosion sociale qui peut découler de la crise actuelle. Car, l’informel prime au Bénin et la partie domestique de l’économie béninoise repose essentiellement sur des activités de survie.

Propositions

Alors, elles appellent le gouvernement à prendre des mesures d’accompagnement pour préserver le tissu économique béninois et les emplois qui y sont associés. Et ces mesures doivent être concertées afin de soulager les difficultés qui sont relatives entre autres, aux procédures douanières, aux difficultés d’approvisionnement à l’étranger et d’exportation, aux pertes et réductions substantielles de revenus, au ralentissement de l’activité économique entraînant une baisse du chiffre d’affaires, etc. Ces organisations formulent des propositions.

Elles préconisent une mesure institutionnelle, à savoir la création d’un cadre de concertation tripartite Etat-secteur privé-Travailleurs. Il va permettre d’ouvrir la voie à l’intensification des dispositions de lutte contre le coronavirus, puis aux mesures en faveur des entreprises et de la sauvegarde des emplois, partant des aménagements d’ordre fiscal aux facilités douanières et bancaires conformément aux instructions de la BCEAO, ainsi qu’à des dispositifs de sauvegarde des entreprises et de protection des travailleurs. Elles proposent aussi, la création d’un Fonds de relance, comme c’est le cas dans d’autres pays du monde.