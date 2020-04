En Chine les recherches pour la découverte d’un vaccin contre le nouveau coronavirus, le covid-19 allaient bon train. Mais il y a quelques jours, le 19 avril, un laboratoire en Chine déclarait avoir eu des retours concluants sur un vaccin testé sur des macaques rhésus. La première fois, que l’un des nombreux vaccins contre le COVID-19 en cours de développement, protégeait un animal. Fort de ces résultats sur un patrimoine génétique proche de celui de l’homme, les chercheurs auraient déjà entamé des essais cliniques sur des sujets humains.

Des chercheurs enthousiastes

Les chercheurs viennent de Sinovac Biotech, une société privée basée à Pékin. Selon la presse, Sinovac serait réputée pour le développement de vaccins. la société ayant commercialisé divers vaccins contre l’hépatite A et B; et la grippe aviaire. Selon l’étude, les chercheurs avaient donné deux doses différentes de leur vaccin COVID-19 à un total de huit singes macaques rhésus dont quatre animaux témoins. Trois semaines plus tard, ces chercheurs introduisaient le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19, dans les poumons des singes par “des tubes descendant dans leur trachées” ; et aucun des singes « traités » n’aurait développé une infection à part entière. En revanche, les quatre animaux témoins avaient, eux, développé des niveaux élevés de SRAS-CoV-2, dans plusieurs parties du corps, en sus d’une pneumonie sévère.

Les chercheurs en avaient conclu que le vaccin aurait donc «neutralisé» les souches du virus. Des souches isolées à partir de patients atteints de coronavirus en Chine, en Italie, en Suisse, en Espagne et au Royaume-Uni. Même si l’essai avait été limité à quelques singes, Meng Weining, chef de service à Sinovac, déclarait à une revue scientifique que les résultats «donnent beaucoup de confiance » dans le fait que le vaccin avait de grandes chances de fonctionner chez l’homme.

Quelques réticences…

Cependant, selon des chercheurs américains, l’échantillon animal utilisé restait trop « petit » pour donner des résultats statistiquement “significatifs“. Et les chercheurs de Sinovac avaient eux-mêmes reconnus dans leur rapport d’étude que malgré les bons résultats obtenus, « il est encore trop tôt pour définir le meilleur modèle animal pour étudier le SRAS-CoV-2 ». Mais malgré cela, ils auraient reçu l’aval des autorités chinoises pour débuter des tests sur des sujets humains depuis le 16 avril dernier.