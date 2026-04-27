De plus en plus de roux dans le monde, ce qu'en dit la science

Une équipe de chercheurs de l’université Harvard a publié, le 25 avril 2026 dans la revue Nature, une étude basée sur l’analyse de l’ADN ancien pour comprendre l’évolution humaine dans la région d’Eurasie occidentale. Au total, ce sont 15 836 génomes qui ont été analysés à partir d’une méthode mesurant la fréquence des variants génétiques au fil du temps. Résultat, il apparaît que la population évolue encore et toujours, avec une part de plus en plus importante de personnes rousses.

La sédentarisation de la population ainsi que le développement de l’agriculture, il y a plusieurs millénaires, auraient favorisé certains l’apparition ou le développement de traits génétiques. Le résultat est surprenant. L’étude affirme que près de 479 variants ont connu une forte progression ou un recul au cours des 10 000 dernières années.

De plus en plus de personnes rousses dans le monde

Plus de 60% de ces modifications sont associées à des caractéristiques humaines actuelles. En outre, les chercheurs ont identifié le développement de certaines caractéristiques physiques, comme la hausse du nombre de personnes rousses. À terme, il pourrait devenir plus fréquent encore, impliquant une hausse qui se poursuit.

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D’autres variants sont associés au diabète de type 2, à la maladie cœliaque ou encore à la maladie de Crohn. Enfin, certains des variants génétiques qui se sont fortement développés avec la sédentarisation concernent la résistance à certaines infections ou influencent les groupes sanguins.

Des évolutions complexes, que la science explique

Les scientifiques observent également des évolutions plus complexes. Certains gènes ont vu leur fréquence augmenter puis diminuer, en fonction des changements d’environnement. Cela pourrait expliquer l’apparition puis la disparition de certaines maladies, très anciennes ou plus récentes, mais mieux gérées désormais, comme la tuberculose ou la sclérose en plaques. Cette étude pourrait perdurer encore longtemps, avec toujours l’idée d’observer les évolutions génomiques de l’Homme et tenter de mieux cerner les mystères de l’évolution.