Le monde du football a vu passer de nombreux talents qui ont fait basculer le sport roi dans une autre dimension. Le brésilien Ronaldo Nazario fait partie de ces fabuleux footballeurs qui ont marqué toute une génération de fans. En effet, pour de nombreux analystes du ballon rond, l’ancien joueur du Real Madrid, de Barcelone et de l’Inter Milan est sans doute le meilleur numéro 9 de l’histoire du football. Il possédait toute la panoplie du footballeur extraordinaire, doté d’une puissance physique hors norme, d’un sens du but exceptionnel et d’une qualité technique incroyable, rien ne résistait à El Phenomeno.

Pour de nombreux experts, n’eussent été les blessures récurrentes au genou du double ballon d’or qui l’ont beaucoup handicapé, Ronaldo Nazario (R9) allait tout simplement devenir le meilleur joueur de tous les temps. Il faut dire que le champion du monde 2002 était un véritable phénomène. À l’heure actuelle, le football est dominé par deux autres génies, il s’agit du portugais Cristiano Ronaldo et de l’argentin, Lionel Messi.

Quand une légende complimente une autre

Cela fait plus d’une décennie que les deux joueurs marchent sur la planète football. Cependant, pour de nombreux analystes, Ronaldo Nazario reste le meilleur, largement devant Lionel Messi et surtout son homonyme, Cristiano Ronaldo. Tout récemment, alors qu’il se livrait à un Instagram live avec ses fans, le brésilien s’est exprimé sur Cristiano Ronaldo.

L’ex joueur du FC Barcelone s’est désolé que CR7 doit supporter le fait d’entendre dire que c’est lui, R9 qui est le vrai Ronaldo. Pour le brésilien, CR7 est un athlète incroyable qui ne peut être comparé à personne. “Les gens ne peuvent pas être comparés. Cristiano restera dans l’histoire du football pour les buts et pour la continuité qu’il a atteint. Il restera l’un des meilleurs, comme Messi” dira l’ancienne terreur des surfaces.