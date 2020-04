Le tableau que présentent les écoles et universités béninoises ne plait guère aux ministres de l’enseignement secondaire et supérieur. Vidéos à caractère p*orno*graphique, consommation de stupéfiants et de boissons alcoolisées. Voilà autant de déviances qu’on constate depuis quelques mois dans nos écoles et universités. Mahugnon Kakpo qui rencontrait hier jeudi 02 avril les promoteurs d’établissements privés n’a pas usé de circonlocutions sémantiques pour les mettre devant leur responsabilité.

« Ces vidéos de nos apprenants en uniforme de leurs établissements privés que publics et dans les salles de classe font honte aux parents que nous sommes, aux enseignants que nous sommes, aux promoteurs que nous sommes et aux gouvernants que nous sommes » a-t-il déclaré, non sans évoquer la prise de boissons fortes et de stupéfiants dans ces lieux du savoir. L’autorité a par ailleurs assuré que les personnes impliquées dans ces déviances rendront infailliblement des comptes puisque le gouvernement ne peut pas rester apathique devant ces images intolérables.

Véronique Tognifodé prévient

“Tous ceux-là qui sont trempés d’un manière ou d’une autre dans cette situation, vont répondre de leurs actes” a t-il déclaré. Selon le ministre, les écoles et universités concernés sont : le Lycée Mathieu Bouké de Parakou, le Cours secondaire protestant (Csp), Les Cours Sonou, et le Complexe scolaire Clé de la Réussite. L’autorité a précisé que d’autres identifications sont en cours. La ministre de l’enseignement supérieur a quant à elle, invité aux respects des textes pour des sanctions exemplaires contre de telles déviances.

«Je suggérerais que les textes soient respectés et que ces actes soient sanctionnés » a déclaré Eléonore Yayi. La ministre des affaires sociales qui était également présente à la rencontre a alerté sur le danger qui guette la nation. A en croire Véronique Tognifodé , si on ne prend pas des mesures drastiques dès à présent pour réprimer de telles déviances , c’est le devenir de notre nation qui sera menacé.