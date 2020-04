Stéphane Bern n’est plus à présenter, l’animateur emblématique de l’émission Secrets d’Histoire diffusée sur France2 est l’un des animateurs les plus populaires de France. Avant que la crise du Coronavirus ne vienne tout arrêter, Stéphane Bern avait été chargé d’une mission par le président Emmanuel Macron. En effet, l’animateur devait veiller à la sauvegarde du patrimoine français. Pour réussir sa mission, Bern avait lancé un Loto du patrimoine dans le but de collecter des fonds. Selon de nombreuses indiscrétions, il est un ami intime du couple présidentiel.

A l’heure de la crise sanitaire mondial qui fait des ravages, de nombreux pays ont été pris de court par l’ampleur du Covid-19 et la France en fait partie. Dans un récent entretien au média Télé Star, Stéphane Bern s’est exprimé sur la gestion de la crise du Covid-19. Selon l’animateur, cette crise a montré à l’humanité tout entière qu’il faut revoir très vite notre système.

Les vérités de Bern

Le visage de Secrets d’Histoire dira que la mondialisation non maîtrisée et la course folle à l’argent au détriment de notre environnement, est une pure folie qui va nous coûter très gros dans les années à venir. Stéphane Bern livrera que pour le moment il faut tout mettre en place pour trouver des solutions afin de faire face à la pandémie, il s’est par la suite exprimé sur la gestion de la pandémie par Emmanuel Macron. Bern qui est réputé pour dire les vérités crûment n’y est pas allé par quatre chemins.

Il a d’abord tenu à rappeler qu’il n’est aucunement ami avec Emmanuel Macron et d’ajouter que la politique ça ne l’intéresse guère. L’animateur dira ensuite qu’il faudra que le président s’assume à un moment ou à un autre.”Quand on a voulu le pouvoir, on l’assume. Je trouve juste que ces événements ont discrédité un peu plus la parole politique. Et ça m’inquiète. En tout cas, moi, j’ai de plus en plus de mal à croire en leur discours.” a livré Stéphane Bern sous un ton cash.