Face à la menace que constitue le coronavirus, l’heure n’est point à la division en France, mais à l’unité nationale pour endiguer la propagation de ce virus mortel. Le jeune président français a demandé conseil à son prédécesseur François Hollande, avant son discours du 13 avril sur la crise sanitaire due au coronavirus, selon le Parisien. D’autres personnalités dont François Bayrou et Nicolas Sarkozy, sollicités, auraient également prodigué des conseils au locataire de Elysée. Même si l’évocation des noms des deux derniers laisse indifférent, à cause de leurs relations, celui de Hollande aurait surpris plusieurs personnes. Les relations entre Macron et son prédécesseur direct n’ont pas toujours été tendres et parfois nourries par la réponse du berger à la bergère.

Emmanuel et Hollande pas toujours en phase

L’ancien conseiller à l’Elysée puis ministre de l’Economie de François Hollande ne serait pas l’homme qu’il a voulu comme successeur. Il y a quelques années, en réponse à une question lors de l’émission Quotidien, Hollande avait qualifié clairement Macron de président des très riches. Toujours en 2018, au début du mouvement des gilets jaunes, il va encourager les militants en déclarant ” Il faut continuer à prendre la parole et faire que ça puisse déboucher, parce qu’il faut que ça débouche.” En février dernier c’est, Macron qui va prendre la revanche en affirmant que “J’ai vu le quinquennat précédent se disloquer sur des initiatives personnelles”. Mais ces critiques n’ont pas empêché Emmanuel Macron à demander conseil avant son allocution de lundi. Il l’avait également fait en mars dernier selon certains médias .

Un discours pourtant flou…

Dans son allocution du 13 avril, Emmanuel Macron avait abordé plusieurs questions dont le déconfinement et l’ouverture des écoles. Même si elle était survie par des millions de français, l’attente n’a pas été totalement comblée. Le 14 avril, le gouvernement est sorti pour éclairer les zones floues, surtout la mise en oeuvre du déconfinement. Christophe Castaner a ainsi précisé sur France Inter que ce que Macron a annoncé, ce n’est pas le déconfinement le 11 mai, c’est le confinement jusqu’au 11 mai alors qu’il avait bien indiqué au cours de l’allocution que le 11 mai sera le début d’une nouvelle étape. Pour le ministre de l’Intérieur, c’est une date d’objectif qui dépend du confinement.