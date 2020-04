Le directeur de l’hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba, le docteur Makhtar Lô s’est exprimé ce mardi sur la situation sanitaire au niveau de la structure suite à la contamination au Covid-19 d’agents par des patients. Selon l’APS, deux départements de l’hôpital sont concernés par la contamination. Des agents sont par ailleurs placés en isolement après avoir été en contact avec quatre patients testés positifs au Covid-19 révèle le directeur de la structure sanitaire.

3 sur 43 médecins placés sous surveillance

Le docteur Makhtar lô informe que le laboratoire ainsi que le département de la médecine générale sont impactés par la menace d’une contamination. L’hôpital compte un effectif total de 420 agents, dont 43 médecins et 23 spécialistes poursuit ce dernier. Quatre cas de contamination dont un seul médecin ont été relevés au niveau de l’hôpital Matlaboul Fawzeyni. En ce qui concerne les médecins placés sous surveillance après avoir été en contact avec des personnes contaminées au coronavirus, le docteur Makhtar Lô précise : ‘’En réalité, les médecins concernés ne sont que trois sur un effectif de quarante-trois dans l’hôpital et ont un état de santé stable. Ils ne sont pas malades (…)’’.

La question de la sécurité des agents des hôpitaux refait surface

La question liée aux risques encourus par le personnel médical et paramédical en cette période de crise sanitaire a été soulevée récemment. Une partie du personnel soignant est montée au créneau pour dénoncer le manque d’équipement de protection pour les agents qui travaillent dans les différents hôpitaux. A Dakar, les visites ont été suspendues à l’Hôpital Principal suite à la contamination d’agents par un patient accidenté qui aurait été lui même été contaminé par un proche venu lui rendre visite. Le Sénégal qui est le désormais le douzième pays africains le plus affecté compte 823 cas de contamination au covid-19 le 28 avril avec 296 guérisons et 517 personnes hospitalisées. Neuf décès ont été enregistrés.