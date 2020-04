Aux USA, sur fond de crise sanitaire, les tractations pour les prochaines joutes électorales présidentielles se poursuivent. Alors que le président en exercice Donald Trump et le candidat démocrate Joe Biden se présentent de plus en plus comme les principales affiches de cette élection à venir, dans les coulisses les alliances continuent à se faire. Joe Biden, après le soutien dès la première heure de son ancien ‘’Boss’’ à Washington, Barack Obama, recevait ce mardi le soutien de l’ancienne secrétaire d’État et candidate à la présidence démocrate de 2016, Hillary Clinton.

Un soutien non négligeable

Tous deux avaient travaillé pour le Président Obama, et tous deux pouvaient se targuer d’avoir su garder son estime. Barack Obama avait soutenu Clinton en 2016, et maintenant publiquement soutenait Biden. Joe Biden et Hilary Clinton, n’étaient donc pas des inconnus, l’un pour l’autre et avaient même failli être adversaires en 2016. Ce mardi cependant, Clinton, la première femme à être nominée sur un ticket présidentiel d’un grand parti, était la dernière grande figure démocrate à approuver la candidature de Biden.

Après celle la veille de la Présidente de la Chambre et initiatrice de la procédure échouée de destitution du président Trump, Nancy Pelosi. Les sénateurs, Bernie Sanders et Elizabeth Warren, également anciennement candidats à la présidence avaient eux aussi apporté leur soutien à Biden. Hilary Clinton avait en 2016 perdu contre Donald Trump. Si dans le camp démocrate, beaucoup avaient blâmé ses faux pas politiques et lui avaient reproché de n’avoir pas su inspirer une participation plus robuste lors de la course de 2016 ; Clinton restait selon des observateurs « une figure polarisante et fédérante ».

Sa défaite en 2016, pourrait justement aider à consolider les démocrates autour de la personne de Biden, qui fait face à bon nombre des mêmes critiques que Clinton dans son périple pour la Maison-Blanche. Mais pour le directeur de campagne de Trump, Brad Parscale, le soutien de Clinton à Biden était un non-événement politique. « Le président Trump l’a (hilary) battue une fois et maintenant il battra le candidat qu’elle a choisi » avait déclaré Parscale en l’occurrence.