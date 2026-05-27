USA : un candidat nommé "Barack Obama" veut devenir gouverneur de Californie

Un résident d’Alameda, dans la région de la baie de San Francisco, participe à la course au poste de gouverneur de Californie sous le nom de Barack Obama. Barack Denzel Obama Shaw figure parmi les 61 candidats enregistrés pour les primaires prévues le 2 juin 2026, selon les informations relayées par NBC Los Angeles.

Âgé de 56 ans, cet homme né à Houston sous le nom de Cecil Shaw III affirme avoir changé légalement d’identité en 2013. Dans un courriel adressé à NBC Los Angeles, il explique avoir adopté le prénom Barack après avoir été inspiré par l’ancien président américain Barack Obama. Il précise également que le “D” de son deuxième prénom fait référence à Denzel Washington, plusieurs personnes lui ayant, selon lui, déjà trouvé une ressemblance avec l’acteur.

Une candidature atypique dans une primaire très ouverte

Le scrutin californien rassemble plusieurs profils inhabituels. Parmi les autres candidats inscrits apparaissent notamment Thunder Parley ou encore LivingForGod AndCountry Demott. Barack Obama Shaw devra toutefois affronter des personnalités beaucoup plus connues de la vie politique et économique américaine, dont Xavier Becerra, Steve Hilton et le milliardaire Tom Steyer.

Le candidat se présente comme un artiste et anime régulièrement “Alameda’s Got Talent”, un concours local organisé dans un théâtre de la ville. Son parcours reste éloigné des grandes structures politiques traditionnelles. « Il y a des gens plus instruits, plus beaux, qui possèdent plus de biens et plus d’expérience que moi », a-t-il déclaré à NBC Los Angeles, estimant néanmoins pouvoir assurer la fonction.

Les changements de nom attirent régulièrement l’attention aux États-Unis

Les candidatures liées à des noms célèbres ne sont pas inédites dans la politique américaine. Plusieurs personnalités ont déjà modifié légalement leur identité afin de gagner en visibilité médiatique ou électorale. En 2021, un homme nommé « Santa Claus » s’était présenté à une élection locale aux États-Unis, suscitant de nombreuses réactions en raison de son patronyme associé au personnage du Père Noël.

La Californie organise ses élections de gouverneur selon un système de primaire ouverte. Tous les candidats apparaissent sur le même bulletin de vote, indépendamment de leur affiliation politique. Les deux premiers du classement accèdent ensuite à l’élection générale prévue en novembre 2026.