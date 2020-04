L’apparition du coronavirus (covid-19) dans le monde a entraîné beaucoup de changements sur divers aspects de l’économie mondiale. Pour cause, des mesures dont le confinement ont été prises par tous les Etats pour empêcher la propagation du virus. Aussi plusieurs salons et rencontres ont-ils été annulés, de même que les championnats sportifs. Le mois dernier, l’UEFA avait annoncé le report de tous les matches de Ligue des Champions et de Ligue Europa. Cependant, la fédération néerlandaise de football (KNVB) ne veut ni reporter ni annuler les matches de la saison, puisqu’elle a l’intention de mener cette dernière à son terme. Cette situation a suscité l’indignation du directeur sportif de l’Ajax, Marc Overmars.

Une question d’argent

Dans une interview accordée hier mercredi 1er avril 2020 à un média néerlandais, l’ancien footballeur a fait part de sa colère concernant la situation. Il regrette en effet, qu’il soit question d’argent plutôt que de santé. « Pourquoi parle-t-on d’argent et non de santé publique ? J’ai du mal à comprendre comment ça se passe. J’espérais que la KNVB prendrait une décision indépendante, mais au lieu de cela, ils se cachent derrière l’UEFA » a-t-il déclaré. Marc Overmars a fait savoir que la situation est difficile à comprendre, parce que le championnat des Pays-Bas de Football ne « dépend pas autant des droits TV que les compétitions en Espagne, Angleterre, Italie et Allemagne ».

Le championnat bélarus pas suspendu

Et vu que la situation est beaucoup plus économique que sanitaire pour la KNVB, l’homme de 47 ans a fait un parallèle entre ce dernier, l’UEFA et le président américain Donald Trump. « L’UEFA et la KNVB sont comme le président américain Donald Trump il y a une semaine : l’économie est plus importante que le Coronavirus » a martelé Marc Overmars. Notons que la KNVB n’est pas la seule association à vouloir terminer la saison en pleine épidémie de covid-19. Le championnat bélarus est l’unique sur la planète à ne pas avoir été suspendu. Le président du pays, Alexandre Loukachenko avait qualifié de « psychose » la crise du coronavirus.