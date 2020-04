Avec la crise sanitaire actuelle, le monde du football est complètement à l’arrêt. Les différentes instances du football mondial sont en train d’émettre différents scénarios afin de sauver la saison footballistique. Nul doute que la crise liée au Coronavirus va avoir des répercussions énormes à court et à long terme sur le football. Il y aura sans doute de gros bouleversements qui vont intervenir, d’ici le mois de juin, la période des transferts va s’ouvrir et malgré le contexte difficile, certains cadors européens sont bien décidés à renforcer leur effectif pour repartir à l’assaut des stades.

Actuellement, les rumeurs vont bon train et les noms de grands joueurs sont déjà associés à des clubs prestigieux. Le club italien de l’Inter Milan fera partie de ces clubs qui vont se montrer très actif durant la période du mercato. Massimo Moratti, l’ancien et mythique président de l’Inter a récemment déclaré sur les ondes d’une radio italienne que le club Lombard va tout faire pour tenter d’enrôler le meilleur joueur du monde et sextuple ballon d’or, l’argentin, Lionel Messi. Moratti a indiqué que son club de cœur dispose de nombreux atouts pour attirer la Pulga en Italie et d’indiquer que durant les années 2008, l’Inter a essayé à plusieurs reprises de faire signer Lionel Messi.

L’Inter y croit fort

La période actuelle pourrait être propice dans l’optique d’enrôler le génie argentin car ce dernier rechigne à prolonger son contrat avec Barcelone qui expire en 2021. “Je pense que Messi est un rêve pas du tout interdit pour l’inter en ce moment. Et ça ne l’était pas avant même le coronavirus. Il arrive en fin de contrat bientôt et je pense qu’il y aura certainement un effort qui sera fait de la part du club pour essayer de le faire venir à Milan. Avec ce qui se passe actuellement, les cartes ont été rebattues, et je ne sais pas si elles sont positives ou négatives” dira Massimo Moratti. Il faut avouer que cette possibilité est alléchante car si Messi atterrit à l’inter, il retrouvera à nouveau son éternel rival, Cristiano Ronaldo qui évolue du côté de la Juventus Turin.