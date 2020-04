Mbappé, est de plus en plus pressenti au Real de Madrid. Le staff managérial des ‘’Blancs’’ n’a pas caché être toujours en pourparlers avec les dirigeants qataris du PSG et le célèbre entraineur de ‘’Camp Nou’’, Zinedine Zidane, avait avoué avoir hâte de pouvoir compter le jeune prodige dans son effectif. Mais alors que les négociations allaient bon train, pour des joueurs de l’adversaire ‘’naturel’’ du PSG, l’Olympique de Marseille ; le transfert de l’enfant de Bondy était appelé de tous les vœux.

Alvaro Gonzalez espère le départ de Mbappé

Alvaro Gonzalez, transfuge du Villarreal CF, est footballeur espagnol qui évolue au poste de défenseur central à l’Olympique de Marseille depuis le 19 juillet 2019. Ce dimanche au cours d’une entrevue accordée à une radio espagnol le défenseur avait avoué que le départ de Mbappé pour le Real de Madrid serait pour l’OM d’un grand soulagement. « Marseille et le PSG sont un peu comme Madrid et le Barça ici. Il est vrai qu’en France Mbappé est toujours lié au Real Madrid. S’ils le prennent, tant mieux pour nous » avait déclaré le défenseur Marseillais. Il faut dire que le PSG, avec 17 victoires, seulement deux matchs nuls et ses 68 points, occupe la tête du classement de la Ligue 1 ; talonné justement par l’OM. Un classement que les parisiens devaient en grande partie à la grande forme de leur attaque et notamment au jeune champion du monde, Kylian Mbappé.

En outre, il ne serait pas superflu de rappeler que depuis l’arrivée de l’Enfant de Bondy au PSG, toutes les rencontres entre l’OM et le PSG, s’étaient soldées par une victoire du club parisien. Mais le vœu du défenseur marseillais pourrait peut-être se concrétiser, dès que la gestion de la crise sanitaire en Europe, permettrait la réouverture des stades et du Marché des transferts. Selon un ancien du club parisien, Jérôme Rothen, le départ de Mbappé, ne serait « qu’une question de temps ». S’adressant à Radio Monte Carlo il y a quelques semaines, Rothen, qui a remporté deux titres au cours de ses six années au PSG, déclarait: «Je sais par des sources du club(PSG) qu’un accord pour emmener Kylian Mbappé au Real Madrid est presque conclu ».