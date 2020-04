Cela fait maintenant deux jours que le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont mis un terme à leurs engagements au sein de la famille royale britannique. Et conformément à l’accord qu’ils ont eu en janvier dernier, avec la reine d’Angleterre, Elizabeth II, ils ne feront plus usage de la dénomination « Sussex Royal » pour leurs futures entreprises. Cependant, pour débuter leur nouvelle vie, ils avaient fermé leurs bureaux à Buckingham Palace et avaient ensuite effectué un séjour au Canada. Finalement le couple royal a posé ses valises à Los Angeles aux Etats-Unis, même s’il reste en retrait à cause de la pandémie du coronavirus.

Elle avait dirigé Pivotal Ventures

Pour mettre en place leur future organisation caritative, le duc et la duchesse de Sussex ont porté leur choix sur Catherine Saint-Laurent, ancienne directrice de la communication de la fondation Bill et Melinda Gates. L’information a été donnée par un média anglais. Hormis ses activités de premier plan pour la fondation du milliardaire, Catherine Saint-Laurent a également assuré la direction de Pivotal Ventures, un fonds d’investissement créé par Melinda Gates. Cette mère de deux enfants avait aussi participé au lancement de Family Planning 20-20, qui est un programme ayant pour but de faciliter la contraception auprès de jeunes femmes dans les pays pauvres.

« Nous sommes ravis de la compter dans notre équipe »

Chez les Sussex, Catherine Saint-Laurent sera la directrice exécutive de leur future organisation. Via un communiqué, le prince Harry et Meghan Markle ont fait part de leur fierté de travailler avec elle. «Nous sommes fièrs d’être rejoints par Catherine Saint-Laurent dans ce nouveau chapitre. Son leadership et sa carrière au sein de deux organisations ayant eu un impact déterminant sur le monde en font un atout incroyable, et nous sommes ravis de la compter dans notre équipe » a indiqué le couple dans un communiqué. La nouvelle collaboratrice du couple Sussex n’a pas manqué de faire part de sa satisfaction.

«Dès notre première conversation, Harry et Meghan ont exprimé leur volonté profonde d’améliorer des vies, et d’avoir un impact positif sur la société. Leur perspective sur le rôle que peuvent jouer l’empathie, la connection et la compassion dans cette mission est à la fois profondément personnelle et incroyablement actuelle. Je suis ravie et honorée de pouvoir jouer un rôle dans la réalisation de leur vision, alors qu’ils entament un parcours d’apprentissage, d’écoute, qui nous inspire tous à agir » a déclaré Catherine Saint-Laurent.