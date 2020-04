Après avoir violé les mesures de confinement qu’elle-même avait invité les citoyens lambda à respecter à travers une vidéo publicitaire, l’actrice nigériane Funke Akindele connue sous le nom de scène de Jenifa devra s’expliquer devant la justice. C’est ce dimanche soir qu’elle a organisé une fête d’anniversaire en l’honneur de son mari dans la capitale de la première puissance économique de l’Afrique. Au cours de la fête dont la vidéo a fait le tollé sur les réseaux sociaux à cause de la violation des mesures de confinement prises par le gouvernement, la star y avait convié également plusieurs autres célébrités.

« Nous avons arrêté Funke Akindele pour avoir organisé une fête au mépris des directives gouvernementales qui interdisent tout rassemblement de personnes », a déclaré Bala Elkana, porte-parole de la police. Funke Akindele et son époux devraient se présenter en comparution immédiate ce lundi au tribunal et pourraient écoper facilement d’une peine pouvant aller à un mois de prison et 100 000 nairas d’amende, une équivalence de 240 euros.

Des mesures strictes

A Lagos, la ville reconnue pour les événements festifs, la vidéo de la fête de l’anniversaire dans laquelle on aperçoit quelques dizaines de convives, a fait un grand écho. Par ailleurs, à travers une vidéo postée sur son compte Instagram, Jenifa a présenté ses excuses en promettant à l’équipe de Muhammadu Buhari « d’apporter du soutien et de faire de la prévention pour éradiquer la pandémie ».

A l’issue du dernier bilan de la journée de ce lundi, 232 cas du Covid-19 ont été confirmés au Nigeria avec 5 décès déclarés. Dans plusieurs Etats du pays, les gouverneurs ont imposé des mesures de confinement très strictes, à telle enseigne que les populations qui tirent la majeure partie de leurs revenus de l’informel ont de la peine à observer.