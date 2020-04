Le sport mondial est impacté par la crise financière engendrée par la pandémie du coronavirus. Face à la situation, le président du Paris Saint-Germain (PSG), Nasser Al Khelaifi, exhorte ses joueurs à se préparer aux nouvelles dispositions lorsque les activités sportives vont reprendre. Tout en faisant l’état des lieux de la Ligue 1 et du PSG au micro de RMC (une radio française), Al Khelaifi estime que les joueurs de son club doivent de plus en plus se donner et faire assez de sacrifices. Pour Al Khelaifi, actuellement en confinement à Doha avec sa famille le Paris Saint-Germain se prépare à d’énormes pertes.

« … Ils connaissent leurs responsabilités »

Alors que le chef de l’Etat français, Emmanuel Macron a annoncé, il y a de cela quelques jours la levée de la mesure de confinement pour le 11 mai prochain, le patron du PSG exhorte déjà ses joueurs à faire face aux conséquences de la crise une fois les activités lancées. Même si la saison avait été suspendue à cause de la pandémie, le numéro 1 du PSG compte toujours aller au bout. Ayant pris la mesure la chose, en ce qui concerne les conséquences économiques de la crise sanitaire actuelle, Al Khelaifi pense que son club, le PSG, risque d’énormes pertes.

« Je sais parfaitement que nous ne sommes pas les plus à plaindre en ce moment… » a-t-il affirmé au média français avant d’ajouter qu’en « … fin de saison, nous risquons de subir des pertes colossales ». Compte tenu de la situation, plusieurs joueurs sont au chômage technique. Une situation que reconnaît d’ailleurs le Qatari Nasser Al Khelaifi et président du conseil d’administration de BeIN Sport. Il considère donc que ses joueurs doivent faire des efforts si les activités reprenaient et lance à cet effet un appel à leur endroit. « j’attends d’eux un effort pour leur club. Ils connaissent leurs responsabilités » a-t-il lancé.