Liga : avec Mbappé titulaire, le Real Madrid s'impose 1-0 face au FC Séville

Le Real Madrid a arraché une victoire 1-0 sur la pelouse du FC Séville ce dimanche 17 mai, lors de la 37e journée de La Liga, grâce à un but de Vinícius Júnior validé avec la VAR (15e). Kylian Mbappé, titulaire pour la première fois depuis son retour de blessure, a pesé sur le match sans parvenir à marquer.

Courtois a été décisif à plusieurs reprises au Ramón Sánchez-Pizjuán, notamment en toute fin de match, pour permettre au Real d’empocher les trois points dans une rencontre dominée sur le papier mais jamais maîtrisée sur le terrain.

Vinícius ouvre, Séville résiste

L’unique but du match est tombé tôt. Vinícius Júnior a ouvert le score à la 15e minute dans un mouvement opportuniste, avant que la réalisation ne soit confirmée après vérification vidéo. Le Real Madrid a ensuite alterné phases de contrôle et passages à vide, sans jamais se mettre à l’abri.

Le Séville FC, qui lutte pour son maintien, s’est montré dangereux à plusieurs reprises. L’attaquant nigérian Akor Adams — meilleur buteur sévillan avec 9 buts en Liga cette saison — a raté deux occasions nettes (13e, 59e, 69e), tandis qu’Alexis Sanchez a buté sur Courtois à bout portant à la 56e minute dans ce qui constituait la plus grosse opportunité andalouse de la soirée. En face, Mbappé a frôlé le but à trois reprises (39e, 51e, 68e) et a vu une réalisation refusée pour hors-jeu à la 74e. Un entrant madrilène a également heurté le poteau à la 72e minute. Thibaut Courtois a finalement eu le dernier mot en repoussant un tir sévillan à la 90e+3, préservant le résultat jusqu’au coup de sifflet final.

Mbappé titulaire, quatre jours après la polémique

La titularisation de Mbappé tranche avec l’épisode du 14 mai au Bernabéu, où il était entré en jeu à la 70e minute face à Oviedo sous les sifflets du public madrilène, avant de déclarer en zone mixte qu’Álvaro Arbeloa lui avait signifié qu’il était « le quatrième attaquant de l’effectif, derrière Mastantuono, Vini et Gonzalo ». L’entraîneur intérimaire avait immédiatement démenti ces propos tout en annonçant que Mbappé serait titulaire à Séville.

La saison du Real Madrid s’achève sans titre majeur pour la deuxième année consécutive. Le club a terminé deuxième de Liga, à huit points du FC Barcelone, champion le 11 mai dernier suite au succès catalan 2-0 au Bernabéu lors de la 35e journée. Arbeloa, lui, devrait quitter le banc à l’issue de l’exercice. Le quotidien sportif espagnol AS rapportait vendredi que la piste José Mourinho serait en passe d’être officialisée pour la saison prochaine. Il reste une journée à disputer, le 24 mai, avec la réception de l’Athletic Bilbao au Bernabéu pour clore la saison 2025-2026.