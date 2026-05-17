Arbeloa assume face à Mbappé : « Je sais qu'il n'était pas content et ça me plaît »

L’entraîneur du Real Madrid Álvaro Arbeloa a publiquement validé la frustration de son attaquant Kylian Mbappé samedi 16 mai 2026, lors de sa conférence de presse précédant le déplacement à Séville en Liga. Le technicien espagnol revenait sur la sortie médiatique du capitaine des Bleus, qui avait critiqué deux jours plus tôt sa décision de le laisser sur le banc face à Oviedo.

Arbeloa a refusé de minimiser le mécontentement de son joueur, allant jusqu’à y voir un signe positif. « Je sais que Kylian n’était pas content l’autre jour et ça me plaît. Je ne comprendrais pas que Kylian Mbappé ne veuille pas jouer pour son équipe », a-t-il déclaré devant la presse, selon les propos rapportés par Diario AS. L’ancien latéral merengue a justifié sa décision par une logique de gestion physique, expliquant avoir préféré ménager l’international français en vue du déplacement andalou.

Une décision contestée par Mbappé en zone mixte

Le différend remonte au jeudi 14 mai, après la victoire des Madrilènes face au Real Oviedo (2-0) au stade Santiago-Bernabéu. Remplaçant au coup d’envoi pour son retour après trois semaines d’absence due à une blessure aux ischio-jambiers, Mbappé n’était entré en jeu qu’à la 69ᵉ minute, sous les sifflets d’une partie du public. En zone mixte, l’attaquant français avait assuré être apte à 100 %, affirmant que son entraîneur l’avait placé comme quatrième choix offensif derrière Gonzalo García, Vinícius Júnior et Franco Mastantuono. Arbeloa avait démenti cette version quelques minutes plus tard, estimant avoir été « mal compris ».

Un climat tendu à la veille de la fin de saison

Le coach madrilène a profité de sa prise de parole pour rappeler son autorité sur les choix sportifs, indiquant que tout joueur en désaccord avec ses décisions pourrait « attendre le prochain entraîneur ». Une formule qui résonne avec les informations de presse annonçant son remplacement probable par José Mourinho à l’issue de la saison, scénario qu’Arbeloa n’a pas démenti, déclarant qu’il serait « très content » de retrouver son ancien mentor au Real Madrid. La direction du club n’a toutefois communiqué aucune décision officielle sur l’identité de l’entraîneur pour 2026-2027.

Le Real Madrid affronte le FC Séville ce dimanche 17 mai à 21h00 au stade Ramón-Sánchez-Pizjuán, lors de l’avant-dernière journée du championnat espagnol. Les Merengues, déjà privés du titre de champion remporté par le FC Barcelone, joueront leur dernier match de la saison le week-end suivant.