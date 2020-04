Le retrait du Bénin du protocole de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples ‘Cadhp) continue de faire jaser. Amnesty International condamne fermement cette décision. Sa directrice régionale pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale Samira Daoud, parle d’un véritable recul du Bénin en matière de protection des droits humains. Un peu plus tôt, le directeur exécutif de l’organisation de défense des droits de l’homme au Bénin avait aussi déploré cette décision au micro de RFI.

« C’est très grave, mais on n’est pas surpris. Si le Bénin se prévaut d’un statut d’Etat démocratique, il faut qu’il l’assume pleinement et de façon authentique, si ce n’est plus le cas, qu’il fasse une déclaration pour le dire clairement » avait fait savoir Fidèle Kikan. Du côté du gouvernement, on réaffirme son attachement à la question des droits de l’homme. La preuve, le Bénin n’a pas quitté la Cour africaine des droits de l’homme. Il s’est juste retiré du protocole qui permet aux citoyens de saisir cette juridiction africaine, explique son porte-parole Me Alain Orounla.

“Dérive dictatoriale”

Il faut dire que la décision du Bénin intervient après le récent jugement de la Cadhp qui ordonnait au Bénin de suspendre son processus électoral après avoir été saisie par une plainte de l’opposant et homme d’affaires Sébastien Ajavon. Son avocat Me Marc Bensimhon a récemment déclaré dans les médias internationaux que ce retrait du Bénin prouve à suffisance que le gouvernement du Nouveau Départ poursuit sa « dérive dictatoriale ».

Rappelons que Me Marc Bensimhon est cet avocat qui a défendu avec son fils Julien Bensimhon, l’homme d’affaires devant la CADHP dans le procès qui l’opposait à l’Etat béninois. La décision rendue par la juridiction africaine a d’ailleurs été favorable à Sébastien Ajavon. La Cadhp a ordonné à l’Etat béninois d’annuler la condamnation de l’opposant politique devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Celle-ci l’avait condamné à 20 ans de prison pour trafic de drogue.