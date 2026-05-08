Bénin : Il vole des vaches au Nigéria et se fait prendre à Kassouala

Le commissariat spécial de police de Kassouala a interpellé, mercredi 6 mai 2026, un jeune bouvier soupçonné d’avoir participé au vol de trois vaches au Nigéria voisin. L’annonce a été faite sur la page Facebook de la Police républicaine.

D’après les informations communiquées par la Police républicaine, les faits remontent à la soirée du mardi 5 mai 2026 dans la localité de Boukouro, au Nigéria. Trois jeunes hommes auraient profité d’une séance de pâturage en brousse pour détourner trois bêtes appartenant à un éleveur.

Après le vol, les suspects auraient traversé la frontière en direction du village béninois de Kassouala. Les animaux devaient ensuite être convoyés vers le marché à bétail de Tchaourou, selon les éléments rapportés par la police.

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Une interpellation lors du déplacement du bétail

Le dispositif de surveillance mis en place par les agents du commissariat spécial de Kassouala a permis d’intercepter l’un des suspects à hauteur du village de Kassouala Ferme. Les deux autres individus ont réussi à prendre la fuite avant l’arrivée des policiers. La Police républicaine précise que les recherches se poursuivent afin de retrouver les fugitifs. L’opération est conduite sous la supervision du commissaire WOLOU Jean-Baptiste.